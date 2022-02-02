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Новости 17:58

Глава комздрава Петербурга Лисовец ищет нового советника

фото ЗакС политика Глава комздрава Петербурга Лисовец ищет нового советника

На кадровом портале администрации Петербурга 2 февраля появилась вакансия на должность "финансового" советника председателя комитета по здравоохранению с опытом работы на госслужбе не менее двух лет, либо четырех лет по специальности. Соискателям обещают оклад от 30 тысяч рублей. 

В обязанности советника председателя будет входить проведение внутреннего финансового аудита, оценка качества исполнения бюджета и подготовка предложений по совершенствованию финансового менеджмента. 

Кроме профессионального знания профильных нормативных актов вроде Гражданского и Бюджетного кодексов, будущему сотруднику понадобится знание КоАП и Конституции. В перечне из обязательных изученных 16 нормативных актов указаны федеральные законы, регламентирующие аудиторскую деятельность и региональное законодательство в сфере здравоохранения. 

От претендента на должность ждут стратегического мышления, умения рационально планировать рабочий день, навыков адаптироваться к новым ситуациям, а также использования опыта и мнения коллег. Кроме того, от работника требуется опыт работы с информационными системами и базами данных для выявления рисков в деятельности органов власти. 

Платить обещают от 30 500 рублей до 61 000 рублей.

Константин Леньков


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