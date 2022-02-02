В Петербурге будут вручать Большую оркестровую премию

В Петербурге объявили об учреждении большой оркестровой премии, которая получила название "440 герц", сообщает ТАСС. Известие прозвучало со сцены Большого зала Филармонии. Президентом премии назначили ее худрука Юрия Темирканова.

"По его желанию мы начали сегодняшний день в Большом зале Филармонии, потому что это самый настоящий дом симфонической культуры России, ведущий славную историю с конца 30-х годов ХlХ века", - произнесла, в свою очередь, худрук новой премии Надежда Маркарян.

Отсутствие до сегодняшнего дня премий в области симфонической музыки доктор искусствоведения объяснила недостатком технических возможностей. Пандемия и усовершенствование дистанционной связи помогли в создании "440 герц": трансляции из концертных залов остаются в качественных записях, которые удобно анализировать членам жюри.

Проект создали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.