В Калининском районе завершили модернизацию освещения на улице Замшина

Специалисты ГБУ "Ленсвет" завершили модернизацию наружного освещения на улице Замшина в Калининском районе, информирует пресс-служба Смольного.

Взамен устаревших светильников установили 148 светодиодных фонарей. Освещение поменяли на протяжении 2,2 км улицы.

"Новые экологичные светильники на оживленных магистралях повышают безопасность водителей и пешеходов. Благодаря использованию энергосберегающих технологий снижаются расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования, что позволяет экономить средства городского бюджета", - высказался по случаю градоначальник Александр Беглов.

Помимо замены фонарей работники "Ленсвета" обновили освещение 26 пешеходных переходов.

В Смольном уточнили также, что в текущем году в Калининском районе будут проведены аналогичные световые работы ещё в трёх кварталах вблизи метро "Гражданский проспект". Кроме того, получит новое освещение и сад "Прометей".