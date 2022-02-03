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Новости 10:16

В Калининском районе завершили модернизацию освещения на улице Замшина

фото ЗакС политика В Калининском районе завершили модернизацию освещения на улице Замшина

Специалисты ГБУ "Ленсвет" завершили модернизацию наружного освещения на улице Замшина в Калининском районе, информирует пресс-служба Смольного.

Взамен устаревших светильников установили 148 светодиодных фонарей. Освещение поменяли на протяжении 2,2 км улицы.

"Новые экологичные светильники на оживленных магистралях повышают безопасность водителей и пешеходов. Благодаря использованию энергосберегающих технологий снижаются расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования, что позволяет экономить средства городского бюджета", - высказался по случаю градоначальник Александр Беглов.

Помимо замены фонарей работники "Ленсвета" обновили освещение 26 пешеходных переходов.

В Смольном уточнили также, что в текущем году в Калининском районе будут проведены аналогичные световые работы ещё в трёх кварталах вблизи метро "Гражданский проспект". Кроме того, получит новое освещение и сад "Прометей".


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