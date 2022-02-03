В суд поступило дело Навального об оскорблении судьи и мошенничестве

Следствие передало Лефортовскому районному суду Москвы уголовное дело об оскорблении судьи и мошенничестве, возбуждённое в отношении оппозиционера Алексея Навального, делится РИА "Новости". Дата заседания будет назначена позднее.

Напомним, в середине января несколько эпизодов мошенничества, которые инкриминируют Навальному, объединили с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой. По всем эпизодам политику может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как отмечала адвокат Навального Ольга Михайлова, следователи "воспользовались процедурой" выделения отдельных эпизодов из дела для того, "чтобы как раз оставить себе возможность в будущем ещё проводить обыски и так далее, если они захотят, до истечения сроков давности по этой статье". Соответственно, констатировала защитница, таким образом Навальному могут предъявлять новые обвинения по одному и тому же делу.

Дело о крупном мошенничестве возбудили в отношении пребывающего в заключении политика в 2020 году. Как считают следователи, из пожертвованных проектам Навального 588 млн рублей он якобы потратил 356 млн на личные нужды.

Судья Вера Акимова вела дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе процесса Навальный получил от неё свыше 10 замечаний.