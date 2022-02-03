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Новости 11:47

Петербургская полиция отдала градозащитникам разбитого Мефистофеля

фото ЗакС политика Петербургская полиция отдала градозащитникам разбитого Мефистофеля

Петербургские правоохранители отдали градозащитникам оставшиеся целыми фрагменты горельефа "Мефистофель", который в 2015 году коммунальщики сбили с фасада исторического дома Лишневского на Лахтинской улице, 24.

С тех пор разбитый элемент декора находился в полиции как вещдок, известила у себя в Facebook праправнучка архитектора Александра Лишневского Елена Турковская.

2 февраля уцелевшие части горельефа доставили в региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Из сохранившихся частей Мефистофеля Турковская выделила улыбку, верхнюю часть головы, а также некоторые фрагменты лица.

Градозащитники намерены на основе имеющихся деталей восстановить Мефистофеля и вернуть его на законное место.

Ранее стало известно, что горельеф "Мефистофель" могут вернуть на фасад дома Лишневского в 2023 году, одновременно с реставрацией фасада. Напомним, обозначенный элемент декора сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.

Фото: Елена Турковская / Facebook


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