Петербургская полиция отдала градозащитникам разбитого Мефистофеля

Петербургские правоохранители отдали градозащитникам оставшиеся целыми фрагменты горельефа "Мефистофель", который в 2015 году коммунальщики сбили с фасада исторического дома Лишневского на Лахтинской улице, 24.
С тех пор разбитый элемент декора находился в полиции как вещдок, известила у себя в Facebook праправнучка архитектора Александра Лишневского Елена Турковская.
2 февраля уцелевшие части горельефа доставили в региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Из сохранившихся частей Мефистофеля Турковская выделила улыбку, верхнюю часть головы, а также некоторые фрагменты лица.
Градозащитники намерены на основе имеющихся деталей восстановить Мефистофеля и вернуть его на законное место.
Ранее стало известно, что горельеф "Мефистофель" могут вернуть на фасад дома Лишневского в 2023 году, одновременно с реставрацией фасада. Напомним, обозначенный элемент декора сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.