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Новости 11:57

Очередной антирекорд: суточная COVID-статистика в РФ пополнилась 155 768 случаями

фото ЗакС политика Очередной антирекорд: суточная COVID-статистика в РФ пополнилась 155 768 случаями

Практически ежедневно в России обновляется суточный антирекорд по приросту новых случаев заражения граждан коронавирусом: так, за минувшие 24 часа инфекцию подхватили 155 768 жителей страны, это максимум с начала пандемии, отчитался 3 февраля оперативный штаб.

За сутки госпитализировали 17 792 россиян с COVID-19, что на 3,4% больше, чем 2 февраля.

Выписаны в связи с выздоровлением 53 724 человека (на 10,9% больше, чем днём ранее).

Скончались при этом ещё 667 заражённых граждан.

Регионы, лидирующие по распространению инфекции, не изменились: Москва — 26 904 новых случая (суточный прирост 3 120), Петербург — 21 234 (+2 000), Московская область — 8 721 (-1 467).


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