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Новости 12:30

Telegram покрыл 11 млн рублей штрафов, назначенных за неудаление противоправного контента

фото ЗакС политика Telegram покрыл 11 млн рублей штрафов, назначенных за неудаление противоправного контента

Мессенджер Telegram выплатил 11 млн рублей штрафов, которые были назначены ему судом за отказ удалять запрещённый в России контент, сообщает ТАСС.

Федеральная служба судебных приставов прекратила в отношении мессенджера три исполнительных производства о взыскании 2 млн, 4 млн и 5 млн рублей.

Производства возбудили в середине января на основании решения Таганского районного суда Москвы.

Напомним, в 2021 года Telegram погасил 15 млн рублей задолженности по штрафам.

С начала прошлого года российские суды выписали многомиллионные  штрафы зарубежным и отечественным компаниям и соцсетям - Twitter, TikTok, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Русская служба Би-би-си" проанализировала решения инстанций и пришла к выводу, что в большинстве случаев протоколы на IT-компании составляют из-за постов, в которых упоминаются Алексей Навальный или протесты в его поддержку. 


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