Telegram покрыл 11 млн рублей штрафов, назначенных за неудаление противоправного контента

Мессенджер Telegram выплатил 11 млн рублей штрафов, которые были назначены ему судом за отказ удалять запрещённый в России контент, сообщает ТАСС.

Федеральная служба судебных приставов прекратила в отношении мессенджера три исполнительных производства о взыскании 2 млн, 4 млн и 5 млн рублей.

Производства возбудили в середине января на основании решения Таганского районного суда Москвы.

Напомним, в 2021 года Telegram погасил 15 млн рублей задолженности по штрафам.

С начала прошлого года российские суды выписали многомиллионные штрафы зарубежным и отечественным компаниям и соцсетям - Twitter, TikTok, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Русская служба Би-би-си" проанализировала решения инстанций и пришла к выводу, что в большинстве случаев протоколы на IT-компании составляют из-за постов, в которых упоминаются Алексей Навальный или протесты в его поддержку.