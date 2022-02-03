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Новости 12:57

В Петербурге на капремонт зданий выделено почти 20 млрд рублей

фото ЗакС политика В Петербурге на капремонт зданий выделено почти 20 млрд рублей

В текущем году на реализацию программы капитального ремонта в Петербурге выделено 19,77 млрд рублей: деньги уйдут на работы по 2 164 домам. Соответствующий план утвердил жилищный комитет.

Из обозначенной суммы 6 млрд рублей потратят на ремонт и замену лифтов в 448 домах, ещё за 3,47 млрд отремонтируют крыши в 544 зданиях. У 230 домов приведут в порядок фасады на сумму чуть более 3 млрд рублей. На обновление инженерных сетей в 1522 зданиях выделено 5,6 млрд рублей.

Кроме того, будут произведены работы по ремонту фундаментов, подвалов, противопожарной защиты, а также устранению аварийности конструкций.

Добавим, в прошлом году Смольный ушёл от финансирования Фонда капремонта Петербурга. При этом ведомству в нынешнем году всё же было выделено 3 млрд рублей.


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