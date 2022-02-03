Псковского активиста признали иноагентом из-за перевода за пиццу

Министерство юстиции РФ сочло псковского активиста Владимира Жилинского* иностранным агентом из-за перевода в размере 460 рублей, который он получил от узбекского волонтёра "ЛизыАлерт", а также из-за финского гранта в 109 тысяч рублей, выделенного на работу местного пространства "Шаг". Об ответе ведомства Жилинский* рассказал в разговоре с "7x7".

Активист является координатором псковского отделения движения за права избирателей "Голос"**. В прошлом году он получил грант в размере 109 тысяч рублей от финской организации International Solidary Foundation: деньги выделялись на развитие "Шага" и были потрачены на аренду.

Сумму в 460 рублей, о которой также заявляет Минюст, Жилинский* получил от гражданина Узбекистана, который таким образом отблагодарил активиста за пиццу.

"Они хотят, чтобы их боялись. Чтобы быть страшным, надо быть тупым и непредсказуемым. У них получается. Я думаю, что в России в принципе не соблюдается закон, и не верю в анекдоты про независимый суд в России. Они там ещё спорят, можно ли отрезать людям головы, — этому обществу стоит повзрослеть на несколько веков", — высказался Жилинский*.

*Владимир Жилинский внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Движение "Голос" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов