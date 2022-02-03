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Новости 14:28

Горизбирком провел новые перестановки в ТИКах

фото ЗакС политика Горизбирком провел новые перестановки в ТИКах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 3 февраля назначила председателем территориального избиркома №55 Глеба Коновалова. До этого он был секретарем комиссии. В состав теризбиркома Коновалова выдвинула "Единая Россия". 

Горизбирком назначил в состав ТИК №55 Михаила Полякова. Вместе с ним кандидатом на место был сотрудник администрации Петродворцового района, рассказал заместитель председателя ГИК Олег Зацепа. По его словам, рабочая группа выбор сделала в пользу Полякова, который работает в ООО "Аренда генераторов". 

Также Горизбирком одобрил исключение из состава ТИК №8 двух членов - Елены Ермаковой (выдвинута "Единой Россией") и Аллы Козловской (выдвинута собранием избирателей по месту жительства). Предложения от желающих занять их должности ГИК будет принимать до 11 февраля. 

Из состава ТИК №16 решил выйти представитель ЛДПР Дмитрий Савченков, сообщил заместитель председателя Горизбиркома Олега Зацепа. Он добавил, что партия предложила в качестве нового члена Дениса Шевченко. ГИК одобрила это назначение.

София Саттарова


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