В Петербурге закончили ремонтировать садовый фасад Аничкова дворца

В садовом (западном) фасаде Аничкова дворца, в котором располагается Дворец творчества юных, закончились реставрационные работы. Площадь здания составляет 3120 кв. метров. Петербургское правительство, как сообщает КГИОП, потратило на восстановление культурного памятника 66,8 млн рублей.

Ремонту предшествовал осмотр здания специалистами в 2020 году, выявивший дефекты штукатурки, утрату некоторых гипсовых украшений на фасаде, а также пришедший в негодность цоколь. Помимо этого, подрядчик привел в порядок деревянные двери и окна, восстановил старинную деревянную мебель.

В наступившем году город финансирует реставрацию интерьеров Зимнего сада дворца.

Отметим, что комплекс зданий Аничкова дворца, признанный памятником федерального значения, построили на углу Невского и Фонтанки еще в середине XVIII века при императрице Елизавете Петровне.

фото: kgiop.gov.spb.ru