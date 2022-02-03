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Новости 15:58

Привитые "Спутником V" россияне смогут попасть в Европу при ревакцинации признанным ЕС бустером

фото ЗакС политика Привитые "Спутником V" россияне смогут попасть в Европу при ревакцинации признанным ЕС бустером

Россияне, желающие попасть в страны Евросоюза, где не признают отечественных вакцин от коронавируса, смогут исполнить свое желание, пройдя ревакцинацию бустерной дозой препарата, одобренного Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Кристиана Виганда.

"Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС", - произнес он.

Чиновник добавил в качестве напоминания, что ковид-сертификат европейского образца не заменяет собой шенгенскую визу.

Напомним, что свободным поездкам из России в страны Евросоюза по-прежнему мешает взаимное непризнание одобренных двумя сторонами видов вакцин.


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