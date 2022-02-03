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Новости 17:19

Милонов пожаловался Бастрыкину на фильм "King's Man: Начало"

фото ЗакС политика Милонов пожаловался Бастрыкину на фильм "King's Man: Начало"

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов выразил недовольство очередным произведением массовой культуры, которое, по его мнению, заслуживает юридических санкций. На сей раз в фокус его внимания попал фильм "King's Man: Начало", в котором он усматривает чересчур вольную трактовку российской истории, способную оскорбить соотечественников. Под впечатлением от картины единоросс в письменной форме обратился к главе СК Александру Бастрыкину с тем, чтобы тот "поручил принять необходимые меры реагирования".

"Публично оскорбляется память защитников Отечества – участников Первой мировой войны, в числе которых – Верховный Главнокомандующий и Георгиевский кавалер Император Николай, реабилитируется нацизм", - говорится в письме к силовику, скан которого опубликовало РИА "Новости".

По словам Милонова, в кинокартине "в похабной и издевательской манере искажаются факты российской истории, возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов нашей страны, в том числе лиц православного вероисповедания".

Отметим, что в англоязычном комедийном боевике, который сняли в 2019 году и премьера которого неоднократно откладывалась из-за пандемии, помимо Николая II, встречаются царедворец Григорий Распутин и революционер Владимир Ленин.


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