В Кудрово и Мурино появились мобильные поликлиники

Правительство Ленобласти сообщило через свою пресс-службу об организации дополнительной медицинской помощи жителям граничащих с Петербургом Мурино и Кудрово.

Жители этих населенных пунктов отныне могут воспользоваться услугами амбулаторий на колесах. В Кудрово передвижной объект появился рядом с детским отделением на Ленинградской улице, куда могут обратиться только здоровые дети и только за получение справок. В свою очередь, в Мурино их открылось целых пять, и одна из амбулаторий на колесах находится прямо у станции метро "Девяткино". В мобильных поликлиниках жители Мурино смогут пройти осмотр и ПЦР-исследование на коронавирус, а также оформить больничный.

Вместе с тем в Кудрово на Центральной улице, 54Б, открыли новый пункт медпомощи для взрослых, куда можно обращаться с симптомами ОРВИ.