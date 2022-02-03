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Новости 18:27

В Кудрово и Мурино появились мобильные поликлиники

фото ЗакС политика В Кудрово и Мурино появились мобильные поликлиники

Правительство Ленобласти сообщило через свою пресс-службу об организации дополнительной медицинской помощи жителям граничащих с Петербургом Мурино и Кудрово.

Жители этих населенных пунктов отныне могут воспользоваться услугами амбулаторий на колесах. В Кудрово передвижной объект появился рядом с детским отделением на Ленинградской улице, куда могут обратиться только здоровые дети и только за получение справок. В свою очередь, в Мурино их открылось целых пять, и одна из амбулаторий на колесах находится прямо у станции метро "Девяткино". В мобильных поликлиниках жители Мурино смогут пройти осмотр и ПЦР-исследование на коронавирус, а также оформить больничный.

Вместе с тем в Кудрово на Центральной улице, 54Б, открыли новый пункт медпомощи для взрослых, куда можно обращаться с симптомами ОРВИ.


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