Экс-сотрудника ГИБДД отправили под домашний арест по делу о сломанной руке оперативницы

Василеостровский районный суд Петербурга 3 февраля отправил под домашний арест до 1 апреля бывшего инспектора ГИБДД Александра Колесникова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК). В конце января он применил силу к 24-летней оперативнице Алене Юдиной в 37 отделе полиции. После инцидента у Юдиной был зафиксирован "закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости со смещением отломков".

В начале заседания судья Евгения Савина удовлетворила ходатайство следователя о запрете видео- и фотосъемки процесса. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Кроме СМИ зал обязали покинуть нескольких слушателей - предположительно, бывших коллег Колесникова. Разговаривать с журналистами они отказались.

Напомним, инцидент произошел 31 января в 37 отделе полиции Василеостровского района. Конфликт между Юдиной и двумя сотрудниками ГИБДД Колесниковым и Дмитрием Перенюком начался на служебной парковке. Сотрудница сделала замечание коллегам, после чего вошла в здание. Последовавшие за ней ДПС-ники потребовали у Юдиной предъявить удостоверение. После непродолжительной словесной перепалки Юдина толкнула сотрудника ДПС. В ответ он повалил коллегу и завёл руку за спину. Врачи диагностировали у неё закрытый перелом плечевой кости. После служебной проверки все трое участников инцидента были уволены.

Константин Леньков