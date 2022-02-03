Новая инфекционная больница в Колпино стала ближе: Беглов и Костин подписали дорожную карту

Петербургский губернатор Александр Беглов принял в здании Смольного главу банка ВТБ Андрея Костина, с которым они подписали дорожную карту строительства новой инфекционной больницы в Колпино. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Будущее медучреждение для 770 пациентов станет южным филиалом Боткинской больницы, о чем участники концессии договорились еще в ходе июньского ПМЭФ.

На встрече Костин и Беглов в очередной раз напомнили о важности других инфраструктурных проектов, реализуемых городом при участии ВТБ. Это прежде всего Восточный скоростной диаметр, вторая очередь аэропорта "Пулково" и расширение сети городской подземки.

"Благодаря нашему взаимодействию Петербург растёт и развивается. Несмотря на сложное время, сегодня важно не отставать в принятии оперативных решений по нашим новым проектам", - резюмировал губернатор.