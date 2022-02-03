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Лидера псковских эсеров освободили от уголовного наказания из-за истечения сроков давности дела

фото ЗакС политика Лидера псковских эсеров освободили от уголовного наказания из-за истечения сроков давности дела

Суд в Пскове вынес решение по уголовному делу Олега Брячака, который имеет депутатский мандат в Псковском областном собрании депутатов и возглавляет региональное отделение "Справедливой России - За правду". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, политика приговорили к 400 часам обязательных работ и тут же освободили от наказания: по его статье истек срок давности.

Брячака преследовали за незаконное получение кредита: в 2012 году, по версии следствия, при получении кредита он предоставил о себе банку заведомо ложные сведения. Таких эпизодов в суде насчитали два. Вместе с ним осудили бухгалтера, обвиненную в пособничестве при незаконном получении кредита, которую в результате тоже освободили от обязательных работ из-за истекшего срока давности.


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