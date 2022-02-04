Новая волна пандемии "разгрузила" петербургский метрополитен

Специалисты ГУП "Петербургский метрополитен" проанализировали посещаемость подземки в наступившем году и обнаружили, что за месяц показател заметно снизились. Скачок заболеваемости коронавирусом и сопутствующие ограничительные меры привели к тому, что по сравнению с январем пассажиропоток снизился приблизительно на четверть.

"В связи с этим график транспортного обслуживания оптимизирован, на каждой линии сокращены размеры движения поездов", - сообщила пресс-служба организации.

Руководство метро заверило горожан, что тревожные показатели пандемии привели к повышенному контролю за соблюдением противоэпидемических мер в коллективе. При этом "количество больничных листов, выдаваемых сотрудникам метрополитена, в целом дублирует общий тренд к увеличению".