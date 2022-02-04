Активистке из Адмиралтейского района Букиной пригрозили убийством ребенка

Петербургская активистка из Адмиралтейского района Анна Букина, участвующая в деятельности районного женсовета, обратилась в полицию из-за очередной письменной угрозы, поступившей к ней на электронную почту от некоего Алексея Петрова (письмо есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Не особо выбирая выражения, автор послания возмущается ее интересом к финансово-хозяйственной деятельности администрации Адмиралтейского района и угрожает расправиться с ребенком Букиной.

"какая... проверка КСП какое мразь твое дело о нарушениях в 500 лямов тебе убогая какое дело до ее дел. Света сама ушла с должности главы Адмиралтейского района у нее другое призвание...", - говорится в письме (орфография и пунктуация автора сохранены).

Речь, по всей видимости, идет о бывшей главе района Светлане Штуковой, из-за которой Букиной уже поступали угрозы. Причем письма в прошлом году приходили с того же адреса и исполненные в похожей стилистике. Тогда автор тоже был недоволен взаимодействием общественницы с Контрольно-счетной палатой и ее активностью в связи с выявленными финансовыми нарушениями. Более того, в прошлом году именно некий Алексей Петров навлек на Букину полицейскую проверку, заявив, что та якобы избивает своего ребенка.

На этот раз автор письма обещает, что ребенком займутся уже не правоохранители, а "другие люди".