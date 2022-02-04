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Новости 11:15

В Ленобласти решили распространить внеплановые каникулы только на начальную школу

фото ЗакС политика В Ленобласти решили распространить внеплановые каникулы только на начальную школу

Внеочередные школьные каникулы в Ленинградской области, объявленные ранее, коснутся только учащихся начальной школы, сообщает пресс-служба правительства региона. Более того, их сроки сдвинутся: вместо периода с 7 по 20 февраля юные жители региона будут отдыхать с 14 по 23 февраля.

В свою очередь, ученикам 5-11 классов придется в указанные дни продолжать занятия, но в дистанционном режиме.

"Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен", - объяснил поправки в постановление губернатор Александр Дрозденко.

Дети, имевшие право на бесплатное питание, во время внепланового пребывания дома получат компенсацию в виде продуктовых наборов.


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