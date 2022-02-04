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Новости 11:14

Минюст внес в реестр НКО-иноагентов алтайское объединение "Туба калык"*

фото ЗакС политика Минюст внес в реестр НКО-иноагентов алтайское объединение "Туба калык"*

В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, внесли общественное объединение "Туба калык"*, зарегистрированное в республике Алтай. Соответствующая запись в перечне Минюста появилась 3 февраля. 

Представители объединения в разговоре с изданием "Тайга.Инфо" рассказали, что не занимаются политической деятельностью и не знают, с чем связано включение их в реестр иноагентов. Сотрудник организации отметил, что НКО получала несколько грантов от ООН и Всемирного фонда дикой природы. 

Организация зарегистрирована в 2012 году. Общественники занимаются сохранением культуры тубаларов - одного из древнейших народов Сибири. "Туба калык"* проводит мероприятия о народных обычаях и фольклоре тубаларов, а также препятствует незаконной вырубке леса в регионе. Они также выпускали буквари и несколько музыкальных сборников с песнями на их родном языке. 

 

* Региональная национально-культурная общественная организация "Туба калык" (Тубалары) внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Константин Леньков


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