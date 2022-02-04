Apple открыла офис в России во исполнение закона о "приземлении"

Роскомнадзор сообщил о том, что американская компания Apple дальше остальных продвинулась в деле исполнения так называемого российского закона о "приземлении" и открыла представительство в России.

"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", - написано на странице компании на сайте РКН.

Напомним, что речь идет о вступившем в силу с Нового года законе "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Он предписывает зарубежным IT-компаниям с аудиторией более полумиллиона пользователей, помимо открытия офиса в РФ, разместить на своих сайтах форму для обратной связи с российскими пользователями, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и ограничить доступ к запрещённой в РФ информации.

Личные кабинеты на сайте РКН ранее зарегистрировали Twitter, Likee, Viber, Apple и TikTok.