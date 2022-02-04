ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:42

В честь начала Олимпиады в Пекине по Петербургу пустили "Олимпийский трамвай"

фото ЗакС политика В честь начала Олимпиады в Пекине по Петербургу пустили "Олимпийский трамвай"

На улицы Петербурга 4 февраля, в день открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине вышел ставший традиционным для таких дней "Олимпийский трамвай", о чем в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Движение вагона, как обычно, началось от Юсуповского сада, в соседнем здании с которым более века назад создали Олимпийский комитет России.

На акции с запуском трамвая были замечены глава комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь и несколько отечественных спортсменов, в разные годы становившихся олимпийскими чемпионами. "Олимпийский трамвай" в дни начала Олимпиад курсирует по Петербургу с 2004 года.

Отметим, что в день открытия Олимпиады в Китае в Пекин прибыл с официальным визитом президент Владимир Путин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама