В честь начала Олимпиады в Пекине по Петербургу пустили "Олимпийский трамвай"

На улицы Петербурга 4 февраля, в день открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине вышел ставший традиционным для таких дней "Олимпийский трамвай", о чем в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Движение вагона, как обычно, началось от Юсуповского сада, в соседнем здании с которым более века назад создали Олимпийский комитет России.

На акции с запуском трамвая были замечены глава комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь и несколько отечественных спортсменов, в разные годы становившихся олимпийскими чемпионами. "Олимпийский трамвай" в дни начала Олимпиад курсирует по Петербургу с 2004 года.

Отметим, что в день открытия Олимпиады в Китае в Пекин прибыл с официальным визитом президент Владимир Путин.