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Новости 13:51

Смольный: Cредняя зарплата в Петербурге выросла до 73,3 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный: Cредняя зарплата в Петербурге выросла до 73,3 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная за январь–ноябрь 2021 года в Петербурге выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявили в администрации губернатора Александра Беглова.

По информации Смольного, средняя номинальная зарплата составила 73 392 рубля. Таким образом, реальная, то есть получаемая на руки зарплата должна составлять в среднем 63 851 рубль. 

В администрации Беглова также заявили, что уровень безработицы в Петербурге остается самым низким в стране. На конец декабря 2021 года безработица составила 0,8%, уточнили в Смольном.

Напомним, петербургские чиновники регулярно отчитываются о росте зарплат горожан. Так, в ходе "нулевых чтений" бюджета в августе утверждалось, что средняя номинальная заработная плата за первые пять месяцев 2021 года составила 72,8 тысяч рублей.

Фото: pixabay


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