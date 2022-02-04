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Новости 14:14

С ноября петербуржцы станут платить за ЖКХ по единой квитанции

фото ЗакС политика С ноября петербуржцы станут платить за ЖКХ по единой квитанции

В ноябре благодаря созданию Единого расчетного центра по ЖКХ петербуржцы начнут получать вместо нескольких квитанций для оплаты коммунальных услуг одну, о чем объявил в интервью каналу "Санкт-Петербург" глава "Петроэлектросбыта" Денис Шабарин. По его мнению, этот шаг давно назрел, и с жалобами на излишнюю волокиту от граждан, многие из которых вынуждены платить по целым семи квитанциям, он вполне согласен.

"Конечно, это неудобно. Объединив все это в одно, человек может заплатить за один раз и в одном месте получить консультацию. Сейчас, чтобы получить консультацию по вопросам начисления, к сожалению, жителю приходится обращаться в те компании, которые выпускают квитанции – это неудобно", - признал гендиректор компании.

Напомним, что в мае прошлого года в единую квитанцию "Петроэлектросбыта" включили счет за капитальный ремонт, ранее существовавший в виде отдельной бумаги.


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