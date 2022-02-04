Историческую дачу Фертиг близ станции Курорт восстановят из руин

Петербургские чиновники, отвечающие за градозащитные вопросы, обсудили судьбу руин дореволюционной дачи Фертиг возле станции Курорт. Объект, имеющий статус выявленного объекта культурного наследия, решили не включать в реестр памятников. Тем не менее, на совещании было заявлено о необходимости воссоздать загородный дом по адресу Лесная улица, 9.

"Иная застройка на месте разрушенного здания невозможна", - говорится в пресс-релизе КГИОП.

Эксперты констатировали, что здание в его первозданном виде формирует уличный фронт. Проект восстановления в ближайшем будущем будет обсуждаться рабочей группой при профильном комитете, куда войдут представители КГА, градозащитники из ВООПИиК и независимые эксперты.

Построенная в самом начале XX века, дача Фертиг понесла наибольший ущерб сто лет спустя при пожаре. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны в загородный дом попал снаряд.

фото: kgiop.gov.spb.ru