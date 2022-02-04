Глава "Лиги безопасного интернета" Мизулина обеспокоена угрозами треш-стримеров

Руководительница общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина пожаловалась на угрозы со стороны треш-стримеров. Беспокойством на сей счёт она поделилась с аудиторией своего телеграм-канала.

Поводом для преследования Мизулиной, по её же словам, стал сюжет, показанный по федеральному телевидению, в котором рассказывалось о деструктивном влиянии треш-блогеров на общество. В качестве примера неадекватного поведения был приведён случай со стримером под ником VjLink (Кирилл Зырянов), который сознательно ввязывался в потасовки во время отдыха в Таиланде.

Мизулина сообщила, что заявление о вопиющем поведении блогера обязательно будет направлено в Генпрокуратуру.

"Отсидеться в Таиланде ему не удастся", - комментирует ситуацию Мизулина в ходе телепередачи.

Некоторое время назад прокурор Москвы Денис Попов выступил с идеей блокировать аккаунты треш-стримеров, так как они опасны для общества.

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"