В Невском районе откроется самый большой в Петербурге бесплатный каток

В Невском районе Петербурга появится новый общественный каток, пускать на который будут на безвозмездной основе: зона для катания разместится на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья, информирует пресс-служба Смольного.

Под каток приспособят футбольное поле на Железнодорожном проспекте, 32. Его площадь составит 7800 "квадратов" - большего в городе на данный момент нет.

"Каток будет доступен для посещения горожан ежедневно с 8:00 до 22:00", — уточнили в районной пресс-службе.

Официальное открытие состоится 5 февраля: перед этим на катке пройдёт любительский матч по хоккею с мячом на льду.