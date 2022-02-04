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Новости 16:39

В Невском районе откроется самый большой в Петербурге бесплатный каток

фото ЗакС политика В Невском районе откроется самый большой в Петербурге бесплатный каток

В Невском районе Петербурга появится новый общественный каток, пускать на который будут на безвозмездной основе: зона для катания разместится на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья, информирует пресс-служба Смольного.

Под каток приспособят футбольное поле на Железнодорожном проспекте, 32. Его площадь составит 7800 "квадратов" - большего в городе на данный момент нет.

"Каток будет доступен для посещения горожан ежедневно с 8:00 до 22:00", — уточнили в районной пресс-службе.

Официальное открытие состоится 5 февраля: перед этим на катке пройдёт любительский матч по хоккею с мячом на льду.


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