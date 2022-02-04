В комздраве сообщили о новых правилах медицинской сортировки петербуржцев с COVID-19

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец известил, что в медицинских учреждениях города вводится временный принцип сортировки пациентов. Новые меры обозначены на странице чиновника во "ВКонтакте".

Власти Северной столицы были вынуждены внедрить сортировку из-за серьёзной нагрузки на амбулаторное звено. Принцип предполагает деление пациентов на четыре группы. Лисовец обозначил их следующим образом:

"I. контактные граждане и лица, имеющие положительный результат исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, при отсутствии симптомов заболевания, не нуждающиеся в оказании медицинской помощи;

II. лица с легким течением новой коронавирусной инфекции или подозрением на нее, не нуждающиеся в ежедневном динамическом наблюдении;

III. лица со средней тяжестью течения заболевания, не нуждающиеся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара;

IV. лица со средней тяжестью и тяжелым течением заболевания, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара".

Петербуржцев с признаками ОРВИ и лёгким течением ковида по-прежнему будут принимать в отдельных поликлинических отделениях.

Кроме того, на дом обязательно будут выезжать к пациентам из группы риска: к детям до трёх лет, взрослым старше 65 лет, беременным и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Наконец, Лисовец подчеркнул, что были увеличены часы приёма больных в инфекционных боксах поликлиник, поэтому горожанам нет нужды создавать огромные очереди по утрам.

По последним данным на 4 февраля, дома от коронавируса лечатся более 256 тысяч петербуржцев, из которых 37 тысяч - дети.