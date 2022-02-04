Шесть видов щей, каша и крепкий алкоголь: чем Смольный будет кормить важных гостей в 2022 году

Комитет по внешним связям Петербурга 4 февраля разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по питанию для делегаций из стран СНГ и регионов России. На питание в 2022 году готовы потратить до 2,6 млн рублей. В меню для делегатов будут шесть видов щей, разварная форель, бланманже и другие "традиционные блюда петербургской кухни".

Среди закусок будут представлены корюшка трех видов и гурьевские блины. На первое - шесть видов щей: ленивые, кислые, из квашеной капусты, "Пушкинские", "Грибоедовские" и царские с телятиной и белыми грибами. Кроме щей будут и другие исконно петербургские блюда консомэ "Нессельроде" и ботвинья со сметаной и раковыми шейками. На второе делегаты смогут отведать ростбифы, гатчинская форель, сиги в слоеном тесте, жареная ряпушка и разварная форель. Из десертов - различные пудинги, гурьевская каша и "царские блины". Именно такое меню рекомендовали эксперты.

Самым дорогим блюдом станет рыба с гарниром. Одну порцию оценили в 1233 рубля. Второй по дороговизне позицией в закупке комитета стал крепкий алкоголь - 1133 рубля за 50 грамм. Разливать членам делегаций будут коньяк, виски и ром. Конкретные марки спиртного в документации не указали. Одним из самых дешевых товаров станет водка - 366 рублей за рюмку. Дешевле только морс - 300 рублей за стакан. К алкоголю есть несколько требований. Коньяк должен быть выдержан не менее трех лет, а водка соответствовать ГОСТу.

Кого именно собираются так кормить - в документах не указано. Предполагается, что дегустаторами станут гости из СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и главы регионов. Услуги рестораторов будут оплачивать сдельно. Заявки принимаются до середины февраля.

Константин Леньков / фото: pixabay