ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:14

Шесть видов щей, каша и крепкий алкоголь: чем Смольный будет кормить важных гостей в 2022 году

фото ЗакС политика Шесть видов щей, каша и крепкий алкоголь: чем Смольный будет кормить важных гостей в 2022 году

Комитет по внешним связям Петербурга 4 февраля разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по питанию для делегаций из стран СНГ и регионов России. На питание в 2022 году готовы потратить до 2,6 млн рублей. В меню для делегатов будут шесть видов щей, разварная форель, бланманже и другие "традиционные блюда петербургской кухни". 

Среди закусок будут представлены корюшка трех видов и гурьевские блины. На первое - шесть видов щей: ленивые, кислые, из квашеной капусты, "Пушкинские", "Грибоедовские" и царские с телятиной и белыми грибами. Кроме щей будут и другие исконно петербургские блюда консомэ "Нессельроде" и ботвинья со сметаной и раковыми шейками. На второе делегаты смогут отведать ростбифы, гатчинская форель, сиги в слоеном тесте, жареная ряпушка и разварная форель. Из десертов - различные пудинги, гурьевская каша и "царские блины". Именно такое меню рекомендовали эксперты.

Самым дорогим блюдом станет рыба с гарниром. Одну порцию оценили в 1233 рубля. Второй по дороговизне позицией в закупке комитета стал крепкий алкоголь - 1133 рубля за 50 грамм. Разливать членам делегаций будут коньяк, виски и ром. Конкретные марки спиртного в документации не указали. Одним из самых дешевых товаров станет водка - 366 рублей за рюмку. Дешевле только морс - 300 рублей за стакан. К алкоголю есть несколько требований. Коньяк должен быть выдержан не менее трех лет, а водка соответствовать ГОСТу. 

Кого именно собираются так кормить - в документах не указано. Предполагается, что дегустаторами станут гости из СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и главы регионов. Услуги рестораторов будут оплачивать сдельно. Заявки принимаются до середины февраля. 

Константин Леньков / фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама