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Муниципал 19:28

МО "Гражданка" стала лидером по количеству выписанных протоколов в Калининском районе в 2021 году

фото ЗакС политика МО "Гражданка" стала лидером по количеству выписанных протоколов в Калининском районе в 2021 году

Сотрудники местной администрации МО "Гражданка" за 2021 год составили больше всех протоколов за административные правонарушения в Калининском районе. За год муниципалы выписали 188 протоколов. Сумма штрафов составила 495 тысяч рублей, сообщила глава МО "Гражданка" Елена Беляева на своей странице "ВКонтакте". 

Чаще всего работники МО "Гражданка" обращали внимание транспортные средства, оставленные на территории общего пользования. Они зафиксировали 101 нарушение. Также они пресекали нелегальную торговлю. За продажу в неустановленных местах в округе составили 39 протоколов. Кроме этого, муниципалы боролись с незаконной рекламой, загрязнением и самовольной установкой объектов благоустройства.  

- Вот по итогам года мы на первом месте. Нас, в общем, это радует. Если вы обратили внимание, то у нас там больше ста протоколов - за парковку в неположенных местах. <...> Мы практиковали акции ещё, в которых принимали участие я, глава местной администрации и сотрудники отделов. Рано утром выходили и под дворники клали информацию о том, что они паркуются на сквере, - рассказала Беляева. 

Сумма штрафов, которые удалось взыскать, составила 334 тысячи рублей. Второе место в рейтинге самых продуктивных муниципалитетов по выявлению правонарушений в округе стало МО "Пискарёвка" - там составили 171 протокол. Всего за 2021 год в Калининском районе муниципалы составлено 852 административных протоколов на 2,2 млн рублей. 

Константин Леньков


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