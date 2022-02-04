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Новости 19:42

Проект "Последний адрес" установит табличку в память о репрессированном деде Довлатова

фото ЗакС политика Проект "Последний адрес" установит табличку в память о репрессированном деде Довлатова

В Петербурге на улице Днепропетровской, 3, появится мемориальная табличка в память о репрессированном деде писателя Сергея Довлатова Исааке Мечике, информирует проект "Последний адрес".

Дед литератора был участником русско-японской войны, возводил Китайско-Восточную железную дорогу. Его репрессировали в 1928 году, обвинив в шпионаже и контрреволюционной деятельности.

Довлатов рассказывал о том, какой был дед, в свой книге "Наши".

Согласно карточке Мечика, последним зарегистрированным местом его работы являлась Зеркальная фабрика.

Церемония установки памятной таблички пройдёт днём 13 февраля.


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