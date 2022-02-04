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Новости 20:15

Милонов: Поляки - это ЕС с AliExpress

фото ЗакС политика Милонов: Поляки - это ЕС с AliExpress

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") высказал свое отношение к Польше, которая на днях закрыла ему въезд в Европейский союз. В интервью Znak.com единоросс заявил, что у него остаются прекрасные отношения с Евросоюзом, а Польшу он считает "бенефициаром конфронтации с Россией".

"Честно говоря, поляки и ЕС для меня сложно совместимые вещи, потому что они, так сказать, ЕС с AliExpress. Тем более они злобные в Польше и Прибалтике! Они являются бенефициаром некой конфронтации с Россией. Кому они будут нужны, если ее не будет? Кроме поставки водителей и проституток, Польша ничем в Европе не отмечается, объективно говоря", - сказал депутат.

Милонов уточнил, что его критика не распространяется на простых граждан Польши, многие из которых глубоко религиозны и придерживаются традиционалистских взглядов.

"Когда я в интервью Би-би-си назвал министра иностранных дел Польши, который отмечен колоссальным уровнем русофобии, "английской проституткой", поляки меня поддержали. Польша — это, скорее, не самостоятельный субъект, а, как Украина, такой пацан для заводки. Вся Польша — это государство-лузер. Поляки сами по себе же традиционалисты. Я с уважением отношусь к тем полякам, которые считают себя членами католической церкви. Они так же, как и мы, выступают против абортов, против ЛГБТ-фестивалей и так далее", - считает член "Единой России".


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