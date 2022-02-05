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Новости 11:37

Петербург почти поравнялся с Москвой по суточному COVID-приросту: 21 780 новых случаев

фото ЗакС политика Петербург почти поравнялся с Москвой по суточному COVID-приросту: 21 780 новых случаев

В России продолжается резкий подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 177 282 новых случая заражения инфекцией. Это на 9 с лишним тысяч случаев инфицирования больше, чем накануне, и это новый антирекорд с начала пандемии. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 714 человек (на 32 больше, чем накануне). Сумели поправиться 60 507 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 22 444 новых больных, за ней следует Петербург — 21 832 (на 52 меньше, чем накануне) и Подмосковье — 11 701. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 6 390 человек с коронавирусом и скончались 65 (накануне — 57).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.


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