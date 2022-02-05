На Охте модернизировали систему наружного освещения

В Красногвардейском районе Петербурга, на границе Малой и Большой Охты обновили уличные светильники. Помимо более современного внешнего вида теперь они экономят потребляемую электроэнергию более чем в два раза, передает пресс-служба Смольного. Работы коснулись Малоохтинского моста, пятачком под ним (окрестностей гостиницы "Охтинская") и развязки Большеохтинского моста.

"Особое внимание уделяем объектам транспортной инфраструктуры — мостам, путепроводам и связанным с ними участкам магистралей. Использование современных технологий и оборудования обеспечивает надежное освещение таких объектов, повышает безопасность водителей и пешеходов, улучшает транспортную ситуацию на улицах города", - отметил губернатор Александр Беглов, напомнив, что проведенные работы стали очередным вкладом в реализацию комплексной программы.

В результате территория получила 154 новых светодиодных светильника. Ярче всего теперь на ней подсвечен Малоохтинский мост: на каждом фонарном столбе укрепили по четыре ярких источника света.

В течение нынешней зимы натриевые светильники заменили на энергосберегающие светодиодные также на Петергофском шоссе, проспекте Космонавтов, Замшиной и 9-й Советской улицах.