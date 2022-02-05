В Репино зреет протест против возможного сноса дореволюционной дачи

Активистам и жителям Репино стало известно о планах сноса исторического здания на Приморском шоссе, а именно дачи (виллы) Голике (дом №430). Деревянная дача, состоящая из двух сооружений, появилась в начале прошлого века и первое время принадлежала издателю Роберту фон Голике. Как сообщается в паблике "Петербургский гражданин", в январе суд вынес решение, по которому стал возможен снос объекта: именно этого добивался его нынешний собственник, ООО "ЛэндПрайм", желающий видеть вместо старинной дачи современную пятиэтажную гостиницу. Характерно, что компании удалось выиграть в юридическом споре у Смольного, однако впереди участников тяжбы еще ждет кассация.

"Бывают ситуации, когда "бабки" не помогут. Мы, конечно, всегда действуем исключительно в правовом поле! Костьми ляжем, а построить безумный многоэтажный новодел не дадим", - пишут на стене паблика "Новости Репино" его активные участники.

Примечательно, что в Росреестре годом ввода в эксплуатацию дома №430 по Приморскому шоссе значится 1961-й, к чему, с точки зрения градозащитников, сложно относиться всерьез. Однако именно это обстоятельство главным образом создает угрозу законного сноса, поскольку две деревянных постройки не признаны памятниками и не охраняются государством.

Накануне вечером местные жители запечатлели процесс эвакуации рыбаков, традиционно обитающих на берегу Финского залива, к которому и обращена вилла Голике. Версии происходящего у "народных репортеров" - тревожные.