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Новости 15:14

В России отменили обязательную самоизоляцию для контактировавших с коронавирусными больными

фото ЗакС политика В России отменили обязательную самоизоляцию для контактировавших с коронавирусными больными

Роспотребнадзор выпустил новый нормативный документ, по которому с граждан, контактировавших с носителями коронавируса, снимается обязанность уходить на карантин. Правило действовало с мая 2020 года. На документ ссылается РИА "Новости".

Кроме того, новый вариант "коронавирусного" постановления главного санитарного врача Анны Поповой смягчает условия для закрытия больничного. Если подхвативший COVID-19 гражданин проболел как минимум семь дней, то для закрытия больничного листа от него не требуется предъявление отрицательного ПЦР-теста.


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