Из-за новой волны пандемии в Петербурге резко снизилось число доноров крови

Петербургская станция переливания крови активно ищет доноров, поскольку не прекращающийся с начала года рост числа заболевших коронавирусом отбил охоту у горожан выступать в этом качестве. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главврача Городской станции Татьяну Засухину. Пока дефицита доноров нет, но тенденция к существенному снижению их числа налицо.

Впрочем, специалист называет и другую причину явления, а именно массовый переход людей на удаленный формат работы и учебы. Особенно наглядно это демонстрирует пример иногородних студентов.

Отметим, что, согласно медицинским рекомендациям, сдавать кровь после перенесенного коронавируса можно только спустя месяц с момента полного выздоровления. Если же заболевание переносилось в тяжелой форме, этот временной интервал увеличивается до полугода.