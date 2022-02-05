Студентов института сценических искусств отправили на удаленку

Руководство РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств) решило в первую после сессии неделю (7 - 13 февраля) отправить всех студентов на дистанционный режим обучения. Виной тому - неостановимый рост заболеваемости коронавирусом.

"К сожалению, пока встречи возможны только в интернет-пространстве. В течение недели все занятия будут проводиться в полном объеме, в строгом соответствии с расписанием", - говорится в сообщении от пресс-службы вуза.

Учитывая то, что специфика обучения в РГИСИ предполагает большое количество практики и занятий в мастерских, ректор Наталья Пахомова выразила досаду в связи с вынужденными мерами. С 31 января сотрудники вуза младше шестидесяти лет работают в смешанном режиме.

Отметим, что на неделе в городе был зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций граждан с подозрением на коронавирус (885). В информационном бюллетене от субботы 5 февраля указано, что за прошедшие сутки в стационары положили 746 человек с симптомами коронавируса.