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Новости 11:45

Петербург обогнал Москву по суточному приросту коронавирусных больных

фото ЗакС политика Петербург обогнал Москву по суточному приросту коронавирусных больных

Суточная коронавирусная статистика в РФ пополнилась рекордным 180 071 новым случаем, сообщает 6 февраля оперативный штаб. Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 12 810 118 жителей страны.

За минувшие 24 часа в больницы с коронавирусной инфекцией попали 12 749 человек, выздоровели 59 583 заражённых, скончался 661 пациент.

Петербург вырвался в лидеры по суточному приросту COVID-больных: в Северной столице выявили 21 448 новых случаев. Днём ранее зафиксировали 21 832 случая. В Москве ковид подтвердился у 18 856 местных жителей, в Подмосковье - у 10 443.

В городе на Неве за последние сутки были госпитализированы 747 человек с COVID-19, излечились 5 863, скончались 67.


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