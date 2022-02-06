Полиция возбудила уголовное дело после нападения на экс-депутата Госдумы Шингаркина

В Москве полиция возбудила уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью после нападения на бывшего депутата Государственной думы VI созыва Максима Шингаркина. На экс-парламентария напали днём ранее, 5 февраля, возле его офиса, расположенного на Самотечной улице.

По словам самого Шингаркина, он ожидал нападения на себя, так как ещё неделю назад заметил за собой слежку. Опасаясь расправы, он обратился с заявлением в прокуратуру, пишет РЕН ТВ. Шингаркин уверен, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

Подтверждает эту версию помощница экс-депутата Любовь Петрухина. "Он достаточно много острых проблем поднимал в своей работе", — считает она.

Один из последних роликов, опубликованных на YouTube-канале Шингаркина, посвящён столичной "мусорной мафии".

После нападения бывший думский депутат вызвал скорую: врачи диагностировали у него перелом скуловой кости со смещением. Шингаркину предстоит операция.