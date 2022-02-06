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Новости 14:45

Беглов прошел ревакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика Беглов прошел ревакцинацию от коронавируса

Петербургское правительство через свою пресс-службу объявило о том, что губернатор Александр Беглов повысил свой иммунитет к коронавирусу, сделав повторную прививку.

"Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме", - приводится его комментарий.

Ситуацию с пандемией в городе, в котором 6 февраля зарегистрировали больше всего новых заражений по стране, он охарактеризовал как сложную, но контролируемую. Отдельно Беглова тревожит многократное падение посещаемости прививочных пунктов: если в начале зимы в день укол делали 40 тысячам жителей, то сейчас среднесуточное число инъекций снизилось до 9-11 тысяч.


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