Беглов прошел ревакцинацию от коронавируса

Петербургское правительство через свою пресс-службу объявило о том, что губернатор Александр Беглов повысил свой иммунитет к коронавирусу, сделав повторную прививку.

"Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме", - приводится его комментарий.

Ситуацию с пандемией в городе, в котором 6 февраля зарегистрировали больше всего новых заражений по стране, он охарактеризовал как сложную, но контролируемую. Отдельно Беглова тревожит многократное падение посещаемости прививочных пунктов: если в начале зимы в день укол делали 40 тысячам жителей, то сейчас среднесуточное число инъекций снизилось до 9-11 тысяч.