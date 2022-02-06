Петербургскую учительницу вынудили уволиться из-за преподавания стихов Хармса и Введенского

Нынешней зимой в петербургской гимназии №168 случилось показательное увольнение. Как рассказала на своей странице в Facebook педагог Серафима Сапрыкина, ее подход к преподаванию литературы встретил отпор у руководства образовательного учреждения. А именно, директрису Светлану Лебедеву категорически не устроил тот факт, что учительница читает школьникам стихи обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского, которых репрессировала советская власть. В итоге в декабре педагогу предложили уволиться по собственному желанию, что она и сделала.

"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд", - гласит рассказ Сапрыкиной.

По словам учительницы, директриса, которая работает на своем посту уже несколько десятилетий, охарактеризовала авангардных поэтов как "врагов народа" и "пособников фашистов". Похожего мнения Лебедева придерживается об Осипе Мандельштаме и Николае Гумилеве.

Автор поста укоряет себя за длительную паузу, прошедшую между увольнением и рассказом о событиях: Сапрыкина полагает, что причиной тому стало ее малодушие.