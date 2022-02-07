Хоккеисток России и Канады заставили играть в медицинских масках

Игра между женскими сборными Олимпийского комитета России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине началась с задержкой в один час из-за невыхода североамериканок на лед.

По неофициальной информации, озвученной комментаторами "Матч ТВ", Канада не получила данные по тестам на COVID-19 россиянок.

В итоге обе сборные вышли на лед в медицинских масках. Средства индивидуальной защиты надели и арбитры встречи. Россиянки свои маски сняли только в третьем периоде. Канадки доиграли в них до конца.

Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу Канады.