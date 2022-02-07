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Новости 10:42

Хоккеисток России и Канады заставили играть в медицинских масках

фото ЗакС политика Хоккеисток России и Канады заставили играть в медицинских масках

Игра между женскими сборными Олимпийского комитета России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине началась с задержкой в один час из-за невыхода североамериканок на лед. 

По неофициальной информации, озвученной комментаторами "Матч ТВ", Канада не получила данные по тестам на COVID-19 россиянок. 

В итоге обе сборные вышли на лед в медицинских масках. Средства индивидуальной защиты надели и арбитры встречи. Россиянки свои маски сняли только в третьем периоде. Канадки доиграли в них до конца.

Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу Канады.


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