Думские эсеры потребовали повсеместно организовать доставку бесплатных ПЦР-тестов на дом

Последнее нормотворчество Роспотребнадзора, который отменил обязательную самоизоляцию для контактировавших с коронавирусными больными, побудил думскую фракцию "Справедливой России - За правду" к формулированию новой инициативы. Руководство партии, и раньше ратовавшее за бесплатное тестирование на коронавирус, на этот раз настаивает на доставке бесплатных тестов всем нуждающимся в них на дом. С точки зрения Сергея Миронова, новые правила делают категорию контактирующих с COVID-больными россиян особо опасной, уязвимой и нуждающейся в регулярной медицинской проверке.

"Начинать надо с того, чтобы привлекать мощности частных лабораторий, курьерских служб, что уже делают в ряде регионов. Наконец, можно пойти по пути США, где по почте рассылают людям экспресс-тесты. Уверен, при должном финансировании такие тесты можно закупить и донести до почтового ящика миллионов граждан", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Отметим, что в конце недели Роспотребнадзор также отменил требование повсеместного ношения одноразовых перчаток, действовавшее почти два года и слабо соблюдавшееся посетителями общественных мест.