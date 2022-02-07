Впервые с новогодних праздников число новых COVID-больных в РФ за сутки снизилось

В России за сутки зарегистрировали 171 905 новых случаев заражения. Это на 8 с лишним тысяч случаев меньше, чем накануне. Таким образом, показатель впервые с новогодних каникул устремился вниз. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 609 человек (на 52 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 55 683 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 15 442 новых больных, за ней следует Петербург – 13 372 (на 8 076 меньше, чем накануне), и Подмосковье – 12 230. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 3 359 человек и скончались 64 (накануне – 67).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.