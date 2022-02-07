В течение года в Красногвардейском районе благоустроят Новоохтинский парк

Жители Новой Охты до конца 2022 года получат долгожданную благоустроенную зеленую зону, которую еще до ее появления стали называть Новоохтинским парком, передает пресс-служба комитета по благоустройству. Эту территорию напротив дома 84 по Муринской дороге чиновники охарактеризовали как "неприглядный участок в квартале новостроек", признавшись, что до сих пор он более всего похож на пустырь.

Судьбу пустыря решило его включение в региональную программу "Формирование комфортной городской среды". Ответственность за создание парка разделили между собой комблаг и администрация Красногвардейского района, которые приведут в порядок газоны, высадят деревья и цветы, создадут удобные пешеходные дорожки и рекреационные зоны, в том числе для владельцев собак, для любителей физкультуры и для детского отдыха. В свою очередь, освещение проведут и подключат сотрудники ГБУ "Ленсвет".