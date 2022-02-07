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Новости 14:48

Три концертных агентства подали иск к Смольному из-за противоэпидемических ограничений

фото ЗакС политика Три концертных агентства подали иск к Смольному из-за противоэпидемических ограничений

В Городской суд Петербурга поступил коллективный иск от трех концертных организаций, которые оспаривают законность противоэпидемических ограничений Смольного, действующих в отношении культурных и зрелищных мероприятий. Тяжбу с чиновниками инициировали ООО "Система концерт", ООО "Мельница № 1" и ООО "Артистика".

Истцов не устраивает порядок согласования концертов и любых массовых культурных мероприятий численностью более сорока человек с комитетом по культуре.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, производство по делу еще не начали, а его материалы передали судье.


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