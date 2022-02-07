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Новости 14:57

От станции "Проспект Просвещения" до "Меги Парнас" пустят городской автобус

фото ЗакС политика От станции "Проспект Просвещения" до "Меги Парнас" пустят городской автобус

В Петербурге с апреля запустят новый рейсовый маршрут автобуса № 248, призванный заменить маршрутки, которые долгие годы связывали станцию метро "Проспект Просвещения" и торгово-развлекательный комплекс "Мега Парнас". Об этом говорится на официальной странице комитета по транспорту "ВКонтакте".

На маршруте предусмотрены промежуточные остановки, которые подойдут жителям строящегося района Парнас. Заявленный интервал движения — 15–20 минут. В отличие от маршрутки К-1МЕГА, автобус № 248 будет ездить допоздна — до самого закрытия метро. Расплатиться в нем можно будет и "Подорожником", и банковской картой.


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