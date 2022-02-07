"Медиазоне"* и её главреду назначили штрафы за публикацию о "санитарном деле"

Московский мировой суд оштрафовал "Медиазону"* и главного редактора издания Сергея Смирнова** из-за отсутствия экстремистской пометки в новости про "санитарное дело", уведомил "Интерфакс" адвокат Александр Альдаев.
Дело рассматривалась по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (Распространение информации об общественном объединении, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности [...]).
"Суд признал обоих виновными в неуказании на запрет деятельности в России Штабов Алексея Навального*** в новости о приговоре по "санитарному делу"", - поделился Альдаев.
Как итог, издание оштрафовали на 40 тысяч рублей, Смирнова - на 4 тысячи рублей.
*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
**Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
***Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории РФ
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.