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Новости 15:15

"Медиазоне"* и её главреду назначили штрафы за публикацию о "санитарном деле"

фото ЗакС политика "Медиазоне"* и её главреду назначили штрафы за публикацию о "санитарном деле"

Московский мировой суд оштрафовал "Медиазону"* и главного редактора издания Сергея Смирнова** из-за отсутствия экстремистской пометки в новости про "санитарное дело", уведомил "Интерфакс" адвокат Александр Альдаев.

Дело рассматривалась по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (Распространение информации об общественном объединении, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности [...]).

"Суд признал обоих виновными в неуказании на запрет деятельности в России Штабов Алексея Навального*** в новости о приговоре по "санитарному делу"", - поделился Альдаев.

Как итог, издание оштрафовали на 40 тысяч рублей, Смирнова - на 4 тысячи рублей.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

***Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории РФ

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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